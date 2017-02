Los taxistas de Baiona y Nigrán sellan la paz para la Arribada

Taxistas de Baiona y Nigrán lograron un principio de acuerdo en presencia de los alcaldes de ambos municipios para compartir un año más en armonía el flujo de clientes que se genere durante la celebración de la Fiesta de La Arribada, prevista del 3 al 5 de marzo.

El acuerdo se plasmará en un estatuto que redactarán hoy en una nueva reunión en la que participarán los presidentes de ambos colectivos del taxi y los jefes de la Policía Local de ambos municipios. El acuerdo pone fin al malestar surgido al pretender Baiona modificar el acuerdo que mantienen desde hace dos años alegando que no les compensaba el intercambio al trasladarse el Festival PortAmérica a Caldas. La idea desde alguno de los gremios de Baiona era permitirles coger clientes en la Real Villa, siempre y cuando cobrasen la tarifa interurbana. En la reunión de ayer ambos colectivos limaron asperezas y finalmente aceptaron que durante la fiesta aplicarán todos la misma tarifa; es decir la urbana para no perjudicar a los clientes.

El alcalde, de Baiona, Ángel Rodal que felicitó al sector por una decisión que beneficia a todos contribuyendo a prestar un buen servicio y a ofrecer una buena imagen durante la Arribada. Además, el regidor indicó que el acuerdo podría ser incluso el germen de un futuro servicio mancomunado de taxi que permita a profesionales de los tres municipios prestar servicio en toda la comarca. Rodal que preside actualmente la Mancomunidad miñorana no descarta estudiar la viabilidad de esta iniciativa que le pareció correcta. “Se puede ver con calma y estudiar los estatutos para estudiar las posibilidades con el objetivo siempre de ofrecer un mejor servicio a los usuarios durante todo el año”, explicó.

Aunque reconoce que la Mancomunidad podría ser absorbida por el área metropolitana, a día de hoy sigue vigente. "Si redunda en el bien del servicio de los usuarios habrá que sentarse también con los taxistas de Gondomar y después trasladarlo a los tres concellos cuando esté todo más claro", explicó.

Los presidentes de ambos gremios apuestas por intentar llevar a cabo esta iniciativa más adelante. "En principio queríamos arreglar lo de la Arribada pero con el tiempo iremos viendo si hay alguna probabilidad de que se pueda hacer una asociación miñorana unificando el servicio en los tres municipios", indicó el presidente de los taxistas de Nigrán, Carlos San Román. En términos parecidos se expresó el presidente de los Autopatronos del Taxi de Baiona, Christian Goce, quien apostó también en un futuro próximo por la comarcalización del servicio de taxi que agrupe a los 16 taxistas activos de Baiona, 20 de Nigrán y 22 en Gondomar.