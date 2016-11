Soutomaior pide cubrir las bajas de los médicos

n n n El BNG de Soutomaior presentó una moción en la que se contemplan una batería de medidas en defensa de la sanidad pública en el municio, que contempla dos líneas principales: La primera relacionada con la necesidad de que el Sergas cubra las bajas del personal ya que según dice el portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, “nono pode volver a acontecer que nosos cativos fiquen novamente sen Pediatria”, como sucedió recientemente, teniendo que trasladarse a Vilaboa para ser atendidos.

La otra línea de actuación tiene que ver con la necesidad de que el Sergas envíe un nuevo médico de familia para el ayuntamiento. En la actualidad hay 2 médicos de familia en Arcade y uno Soutomaior. Esta situación, según las nacionalistas, hace que la atención sanitaria esté masificada y que los cupos de los médicos sean elevadísimos. Así, recuerdan que las directrices europeas recomiendan que debe haber un médico de familia por cada 1.500 cartones sanitarios como máximo. Por su parte, la Asociación Española de Médicos de Familia, tiene en cuenta criterios propios de la sanidad y población en el estado y por eso recomienda que haya un médico de familia por cada 1.200 pacientes, unas cifras que según el BNG “ sobrepasamos con creces”, ya que según fuentes del Sergas hay un médico con 1.720 pacientes, otro con 1.570 y un tercero con 1.520. “Estes datos desbordan todas as recomendacións máximas e fan que a calidade da sanidade de Soutomaior se vexa afectada. E se a isto engadimos que, tal e como vimos de ver, o Sergas non cobre as baixas dos pediatras (e descarga a atención infantil tamén sobre os médicos) pois xa nós mesmos podemos facer un diagnóstico da situación”, señala Lorenzo.

En la iniciativa del BNG también se contemplan otras como el arreglo de cables telefónicos que cuelgan en la entrada del centro de salud o la devolución de plazas de aparcamiento Del centro Arcade. n