Soutomaior lleva a pleno la tramitación de las mociones

El escándalo saltó cuando los concejales del BNG pidieron explicaciones a Agustín Reguera sobre por que no había tramitado una moción aprobada por el pleno que demandaba a la Xunta de Galicia mejoras para la sanidad pública de Soutomaior. Pero la sorpresa surgió cuando, tras comprobar que los libros de registros, se demostró que no constaba por ningures los documento de salida de ninguna de las iniciativas del BNG cuando menos desde el año 2011 hasta a ctualidade.

Por su parte, el Ayuntamiento desmintió las acusaciones vertidas por el representante del BNG, Manuel Lourenzo y defendió a través del regidor “ el buen hacer y la honorabilidad de todos los trabajadores municipales, tanto los políticos electos como de los funcionarios”, sobre los que afirma que “hacen un gran trabajo y no merecen difamaciones como las vertidas por Lourenzo”.

El regidor local explicó que todas y cada una de las mociones que se discuten en el pleno son remitidas, “siempre y por imperativo legal, a la Xunta de Galicia y a la subdelegación del gobierno. Además, cada moción que se aprueba remitir a otro organismo se le envía también de manera individual”.

En este sentido el alcalde de Soutomaior declaró que, “teniendo conocimiento de que las mociones fueron enviadas en tiempo y forma, mentir sin ningún pudor a vecinos y medios de comunicación dice mucho del representante del BNG, además no intentar que sus vecinos se sientan orgullosos, los atemoriza y difama con mentiras como esta, en la que afirma que los trabajadores se saltan la ley. Soutomaior no se merece un portavoz que mienta”, dijo