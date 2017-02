Soutomaior cuenta ya con un PXOM con vigencia de 10 años

n n n Soutomaior aprobó recientemente el plan provisional con las modificaciones impuestas por la Xunta de Galicia en el PXOM de este municipio. De esta manera sólo falta que el ente autonómico otorgue en los próximos meses la aprobación definitiva de un plan que tiene su horizonte de validez en el año 2027.

Esta aprobación provisional, ya hubo una inicial en febrero del año pasado, es el último paso que corresponde al gobierno municipal para que el documento salga adelante. “La definitiva la otorga la Xunta”, explicó el alcalde, Agustín Reguera, que añadió que “los primeros pasos de este plan se dieron en 2004, con el primer estudio y las primeras consultas para recibir sugerencias por parte de los vecinos. Pero las sucesivas modificaciones en la ley del suelo, que restringían en gran medida ampliar los núcleos rurales, fundamentales en Soutomaior; el Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Solo, retrasaron todo el proceso hasta poder contar con un marco jurídico estable”.

Este será el primer PXOM de la historia del municipio. “Un gran avance para Soutomaior y un documento básico para el desarrollo de cualquier ayuntamiento”, como lo calificó el regidor local, que describió el proceso como “lento y laborioso, pero siempre transparente y en contacto permanente con los vecinos. El plan estuvo expuesto permanentemente y los técnicos municipales informaron de todo a los vecinos que los pidieron”, a lo que añadió que “además se realizaron exposiciones públicas en las localidades de Arcade y de Soutomaior en las que el equipo redactor explicaba pormenorizadamente todos los cambios realizados, sus causas y las mejoras que conlleva la nueva ordenación”, añadió Reguera.

Las modificaciones con respecto al documento anterior, aprobado el año pasado, han sido impuestas desde la Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio, y corresponden “principalmente a cuestuiones de carácter normativo y de índole documental”, afirmó Agustín Reguera, que indicó también que en lo relativo a la calificación de las parcelas “lo que más llama la atención es la eliminación de 3 zonas urbanizables, 2 en Soutomaior y una en Arcade, que ya tenían esa calificación en las normas subsidiarias actuales y no suponen ningún cambio en la práctica”.n