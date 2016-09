Silva visita el Oral de O Porriño y Ponteareas

nnn La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitaba ayer por la mañana las oficinas del servicio provincial de Xestión Tributaria e Catastral (ORAL) en Ponteareas y O Porriño. En esta última localidad estuvo acompañada por la alcaldesa, Eva García.

Silva, en estas visitas, avanzó que, en lo que va de año “as oficinas destes concellos, recadaron preto de 12 millóns de euros”. (4,6 en el caso de Porriño y sobre 7 millones en el de Ponteareas). Y recordó que aún falta sumar las cifras del último trimestre, período en el que tiene lugar el mayor volumen de recaudación de todo el año, razón por la cual, al cierre del ejercicio, los datos de la recaudación serán sustancialmente superiores.

Atendiendo a las áreas de influencia de estas dos oficinas (Mos, Mondariz-Balneario, Mondariz, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, A Cañiza, Covelo, Pazos y Crecente), este año se recaudaron ya 2.985.837 millones de euros del Concello de Ponteareas (que tiene cedidos todos los impuestos municipales salvo las multas de tráfico), otros 603.979 euros corresponden a Mondariz, y 139.793, a Mondariz-Balneario (ambos, todos menos tasas de construcción); otros 910.620 euros corresponden a Salvaterra do Miño (donde el ORAL gestiona la totalidad de impuestos excepto la recaudación ejecutiva); 362.428 euros de Pazos de Borbén, y 367.002 de As Neves (ambos tienen cedidos todos los impuestos menos las multas de tráfico y las tasas de construcción); 360.301 euros de Arbo (todos); 180.337, de Crecente (menos multas de tráfico y tasas de construcción); 608.214 euros de A Cañiza (salvo tasas de construcción), y los 405.357 euros recaudados en O Covelo (sin las multas de tráfico).n