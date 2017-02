La sátira y el humor reinaron en el sábado de Entroido porriñés

n n n La alegría fue la reina de la calle durante toda la jornada de ayer en Porriño. Ya al mediodía, cientos de personas se dieron cita en la Plaza de Antonio Palacios (Concello), para dar rienda suelta a la sonrisa y la carcajada, y también la bienvenida oficial al Carnaval 2017 con la lectura del Pregón a cargo de Xosé Antonio Touriñán, que con grandes dósis de sorna invitó a todo el mundo a disfrutar unos días de jolgorio en los que todo el orden cotidiano se trastoca, donde la irreverencia está permitida porque el mundo se vuelve del revés antes de la llegada de Doña Cuaresma, el Miércoles de Ceniza.

Los porriñeses, volvieron a protagonizar una de las costumbres del sábado de Caranaval muy enraizada en el pueblo: el Xantar do Entroido, en el que se reúnen decenas de vecinos para compartir alegría y viandas en las que nunca faltan las 'orejas', las 'filloas' y las 'flores'. Y para hacer la digestión, nada mejor que disfrutar siendo espectador o participando en ‘O Xogo da Ola’. El primer gran Desfile de Comparsas, a partir de las cinco de la tarde, abarrotó las calles del recorrido. Y como colofón de la jornada, ‘A Grande Festa Rachada’ por la zona peatonal, una de las novedades de la programación de este año, organizada por el Concello (que puede consultarse a través de un Código QR impreso en los carteles que informan de las actividades, accediendo desde el teléfono móvil).

El Carnaval no descansa. Y hoy domingo es una jornada de máxima competencia: en Porriño dedicado a los niños en el Círculo Recreativo. En Mos 'Desfile de Comparsas' (17.30 h), con 19 formaciones recorriendo la Avenida de Sanguiñeda, y un fin de fiesta con entrega de premios.

Salceda de Caselas recibirá un año más a miles de personas dispuestas a disfrutar con el Desfile de Carrozas y Comparsas (17:30h), seguido del Concurso de Coplas de Entroido (Praza do Concello).