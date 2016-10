Salió adelante la moción del alumbrado en la PO-510

nnn El grupo socialista consiguió sacar adelante -y por unanimidad-, la moción presentada al pleno del pasado viernes, por la que se insta a la Xunta a instalar puntos de luz en la carretera PO-510 a su paso por el tmémino municipal de Salceda de Caselas. La portavoz del PSOE, Verónica Tourón, considera "muy positivo" el apoyo unánime a esta iniciativa "porque no solo favorecen a los vecinos sino también a todas aquellas personas que nos visiten o las que habitualmente transitas por esta carretera con destino a Salvaterra y Porriño, e incluso Portugal".

En la moción, el grupo socialista argumentó, que la falta de alumbrado en este vial, provoca problemas de visibilidad para los conductores y genera inseguridad para los peatones que a diario transitan por las vías de servicio paralelas a esta carretera. Una zona, que además, todos los veranos sufre incendios, que quizá podrían evitarse instalando alumbrado, sobre todo cuando se trate de fuegos provocados. Así, "esperamos que la Xunta recoja esta iniciativa, que también trasladamos a nuestros diputados en el Parlamento Galego, y lleve a cabo esta mejora tan importante para nuestro Concello, que le planteamos".

No corrió la misma suerte la otra moción presentada por las concejalas socialistas, en la que solicitaban al gobierno municipal la creación de una comisión informativa sobre el carril bici, que no fue posible porque el alcalde no permitió el debate. Una decisión que los socialistas "lamentan", y que la concejala, Gela Ledo, critica por la "falta de actitud democrática,sensibilidad, y el ordeno y mando del señor alcalde", una vez que numerosos vecinos, colectivos y plataformas, mostrasen su desacuerdo y recogiesen más de 100 firmas para ser escuchados. n