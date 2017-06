Salceda podrá liquidar deuda por el Parque Raíña Aragonta

nnn El quipo de gobierno del Concello de Salceda de Caselas presentó en el pleno extraordinario celebrado este viernes, las condiciones de la operación crediticia a largo plazo para liquidar la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados para la construcción del Parque Raíña Aragonta. Un crédito a 20 años, con un periodo de carencia de dos, que permitiese encajar las cuotas del préstamos en un nuevo presupuesto. Pero "el pacto entre PP e PSOE, unha vez mais, imposibilitou esa carencia", y ahora, el grupo de gobierno de Movemento Salceda debe enfrentarse a la "difícil tarefa" de encajar unos gastos de aproximadamente 40.000 euros en 2017, en un presupuesto calculado para cubrir servicios básicos, y que por esta nueva “pinza” de los grupos de la oposición, deberá retraer dicha cantidad de esas partidas.

“Este Goberno cumpre os seus compromisos, e así o imos a facer tamén cos expropiados do Raíña Aragonta que dunha vez por todas poderán cobrar o que se lles debe, e o bloqueo por parte da oposición non vai mermar as gañas e a forza con que afrontamos o noso traballo”, afirmaba el alcalde al finalizar la sesión plenaria . Y en similares términos se expresaba el concejal de Facenda, Jose Luis González. “Unha vez máis PP e PSOE unen as súas forzas en contra da nosa xestión ao fronte do Concello, e pola súa alianza este ano a veciñanza de Salceda vai ter 40.000 euros menos para gastar nos seus servizos básicos". Y tanto Besada como González, al igual que el equipo de gobierno al completo, dicen no "entender este xeito de facer política onde todo vale con tal de bloquear a acción de goberno”.

El asunto del Parque Raíña Aragonta parte de 2005, estando al frente del gobierno de Salceda de Caselas el PP con José Manuel Fernández, 'Chicho' en la alcaldía. En el proceso de expropiación de los terrenos, siete de los propietarios no aceptaron los 24,04 euros/m2 ofrecido por el Concello, y recurrieron al justiprecio, que les reconoció 201,06 euros/m2, ratificado en 2013 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG. Desde entonces, el nuevo gobierno municipal que sustituyó al PP, afrontó el pago de 454.203 euros. Pero las últimas sentencias judiciales obligan al Concello a realizar pagos con más frecuencia "o que pon en perigo a estabilidade orzamentaria do Concello, poidendo causarlle serias dificultades á hora de manter servizos básicos". Y ante esta nueva situación, en marzo, se aprobó en pleno solicitar un préstamo de 789.723 euros para los pagos pendientes "e que dunha vez por todas, os propietarios poidan cobrar o que se lles debe, unha vez que os datos económicos do Concello permitiron por vez primeira, realizar esta operación", explican.

Por su parte, PP y PSOE consiguieron algunos cambios en el planteamiento inicial a través de la enmienda presentada por el grupo popular para "eliminar" los dos años de carencia propuestos por el alcalde. Enmienda aprobada por mayoría del pleno, con el voto en contra del gobierno, y con la que, según el edil popular Primitivo González “o Concello aforrará 20.000 euros por amortizar o préstamo dende o inicio”. Verónica Tourón, portavoz del PSOE, que apoyó la moción del PP, consideró que el único fin del gobierno era disponer de más dinero estos dos años " con fins claramente electoralistas". Y culpar a la oposición de su falta de gestión.n