Salceda planta árboles con compost del Plan Revitaliza

El Concello de Salceda de Caselas fue ayer el protagonista de la entrega del primer 'compost', obtenido en toda la provincia de Pontevedra en los composteros instalados por la Diputación de Pontevedra dentro del Plan Revitaliza. El alcalde, Marcos Besada, y el vicepresidente provincial, César Mosquera, junto a numerosos vecinos y escolares del CEP Altamira -que plantaron dos árboles-, pudieron comprobar el resultado de las aportaciones de restos orgánicos depositados en el compostero comunitario situado en el Parque Raíña Aragonta.

“A unión fai a forza”, expresó Marcos Besada, en referencia a la unión de los concellos de la provincia para alcanzar objetivos tan fundamentales como "a redución da fracción orgánica do lixo seguindo unha motivación económica pero tamén ecolóxica", porque además de reducir el impacto del CO2, con el compostaje, también se aborda un tema muy importante para las familias como el coste a nivel fiscal que supone el reciclado y tratamiento de basura "e se reducimos os custes de levalo a Sogama non nos veremos na obriga de subir o recibo do lixo”. Y en referencia al inicio del plan “comezamos modestamente co proxecto Revitaliza a través da Deputación e dende logo en Salceda temos claro que entre todos imos conseguir os obxectivos ecolóxico, económico e medio ambiental”, expresó Besada.

“Hoxe chegamos ao final do primeiro paso co primeiro composteiro comunitario dos que colocou a Deputación e dos que sae o compost maduro logo de tres meses e medio de comezar a aportar", señaló César Mosquera. "Agora hai que converter a compostaxe nun verdadeiro sistema de xestión do lixo para Salceda, e o seguinte paso é converter de verdade a compostaxe nun sistema de xestión universal de residuos", recalcó el vicepresidente de la Diputación.