Salceda pide fondos para la ampliación del CEP Altamira

El equipo de gobierno de Movemento Salceda acaba de solicitar al gobierno autonómico la inclusión de una partida en los nuevos presupuesto 2018 -para su aprobación definitiva-, y de cara a garantizar la disponibilidad presupuestaria destinada a la ampliación del CEP Altamira "totalmente necesaria!. E igualmente presentaban en la sesión plenaria de ayer tarde, una moción con la misma solicitud. “O CEP Altamira é o mesmo edificio que botou a andar no Curso 1973/74, no baby boom", explica el alcalde, Marcos Besada, quien junto con concejala de Ensino, Tere Pérez, solicitaban el pasado 20 de septiembre una reunión con el conselleiro de Educación "sen que a día de hoxe teña sido concedido" dicho encuentro. “Levamos xa demasiado tempo trasladándolle á Xunta o grave problema de falta de espazo do CEP Altamira polo alto índice de natalidade existente no noso municipio, e non podemos consentir que se sigan eliminando aulas complementarias e diminuindo a calidade das instalacións do único colexio de primaria co que conta Salceda”, explica Teresa Pérez. Y si bien es cierto que la consellería está trabajando en un proyecto de ampliación para este CEP, "tal como nos ten confirmado de xeito informal o xefe territorial, César Pérez" (5 de mayo de 2016 y 28 de abril de 2017), y a pesar de que el pasado 20 de septiembre desde el Concello se solicitó una partida económica, examinado el borrador de Orzamentos da Xunta 2018,"non aparece recollida ningunha partida específica que garanta que se vai acometer dita ampliación, prioritaria e de máxima urxencia, tendo en conta que en Salceda temos un único Centro de Educación Primaria -CEP Altamira-, que atende a 588 escolares".