Salceda cierra con superávit las cuentas del ejercicio 2016

nnn El Concello de Salceda de Caselas acaba de cerrar las cuentas del pasado ejercicio y de presentarlas en el pleno. Según el equipo de gobierno de Movemento Salceda, reflejan una situación de 'estabilidad presupuestaria' y cumplen lo establecido por Ley.

Esta situación financiera permite hacer frente a los gastos corrientes y de capital, obteniendo una capacidad inversora de 1.038.505 euros y un equilibrio en términos de capacidad de financiación municipal, constatando así el cumplimiento de la “Regla de Gasto” con respecto al ejercicio anterior, y que por tanto, el Concello de Salceda no superó su gasto en más de los estipulado por el Estado según el crecimiento del PIB fijado.

Por la diferencia de ingresos de 4.889.287 euros y de gastos de 4.506.429, se obtiene un resultado presupuestario, que según el informe de la Interventora municipal, asciende a 382.858 euros de ahorro neto. Y en cuanto al remanente negativo de tesorería también mejora con respecto al ejercicio anterior en 413.692 euros, lo que facilita mayor solvencia y capacidad ecónómica para el Concello.

José Luis González, concejal de Facenda explica que “os datos ao peche do exercicio 2016 melloran substancialmente, conseguimos estabilizar as contas do Concello e reducimos a débeda considerablemente, o cal nos da marxe de actuación financieira, xa que cumprimos cos obxectivos que marca a Lei en materia económica e de estabilidade” . Y según el alcalde Marcos Besada, “aínda gobernando en minoría e sufrindo recurtes, seguimos a traballar e estas contas son froito dunha política responsable de control e dunha xestión rigurosa dos recursos municipais”. n