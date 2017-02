Salceda celebrará sus fiestas de Entroido entre multitudes

nnn Todo listo para que miles de visitantes tomen por asalto las calles de Salceda de Caselas durante cinco intensos días de Carnaval. Ayer al mediodía, las concelleiras de Cultura, Tere Pérez y de Turismo, Loli Castiñeira, con los representantes de los barrios rivales de A Feira, Félix Méndez, y Castro Barreiro, Óscar Pino y Andrés Troncoso, contaban pormenores del Entroido 2017, que este año, como novedad contará con un espacio habilitado especialmente para personas en sillas de ruedas en el entorno de la Praza do Concello.

"É a festa mais antiga, referenciada como mínimo en 1888, cando un veciño mandoulle unha carta a un familiar no Brasil pedíndolle cartos e ideas para montar o Carnaval dos barrios de Salceda", explicaba Tere Pérez. Este año, "temos 12 agrupacións inscritas de Salceda, Tomiño, Porriño, Salvaterra, Tui e Vigo", que moverán unos 1500 participantes en el Desfile de Carrozas e Comparsas del domingo 26 con el Concurso de Coplas al final del recorrido en la Praza do Concello. Los otros dos desfiles son el del viernes 24, con 500 escolares disfrazados llenando el recorrido de alegría y colorido. Y el del Martes de Entroido, día 28, con los barrios rivales.

"Xa se respira Entroido, hai ambiente diante da festa mais subversiva do ano", expresaba Castiñeira recordando que el Concello sigue peleando por lograr la declaración de Interés Turístico. "O Entroido de Salceda, turísticamente ten un potencial inmenso".

En A Feira, según Félix "sempre andamos a correr cos preparativos pero todo o mundo bota unha man".

En Castro Barreiro "todo é moi secreto por aquelo dos espías", contaban Óscar y Andrés.n