La ruta de la lamprea de A Guarda vuelve en abril

n n n El alcalde de A Guarda, Antonio Lomba Baz, y la concejala de Turismo y Comercio, Montse Magallanes, presentaron en la Casa dos Alonsos la "Ruta do pincho da lamprea do Miño 2017", que a pesar de la escasez de capturas vuelve a organizarse los días 1, 2, 8 y 9 de abril, de 11 a 13.30 horas y de 19 a 20.30 horas. Participarán 8 locales que ofrecerán pinchos con la lamprea como protagonista, a un precio único de 2 euros.

El alcalde inició la presentación hablando del orgullo guardés que siente cuando representa a la villa en eventos como Fitur o la Gala de Turismo Rías Baixas que tuvo lugar recientemente y en la que esta localidad recibió tres diplomas de Calidad Turística. La sensación es que el buen hacer del departamento de turismo es apreciado fuera de la villa y que es gracias a iniciativas como esta ruta que se da a conocer todo lo que puede ofrecer A Guarda.

Montserrat Magallanes agradeció a los establecimientos que participan y a los pescadores y viverista su aportación y protagonismo en una iniciativa importante para promocionar un producto de la zona que para muchas personas aún es un desconocido y para poner en valor la calidad de la gastronomía guardesa. También agradeció a los pescadores que impartieron a los escolares las jornadas didácticas "Conoces a lamprea?" y explicó que los dibujos de la lamprea que se realizaron en los centros escolares estarán expuestos en los locales participantes.

Se recordó que todos aquellos que acudan a estos locales a probar los pinchos serán también los jueces del Concurso do Mellor Pincho da Lamprea do Miño, puntuando cada pincho mediante una papeleta que cumplimentarán y depositarán en las urnas disponibles en cada establecimiento. Además, se premiará la fidelidad de los participantes con un sorteo de tres lotes de vino entre todas las papeletas recibidas.n