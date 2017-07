Rueda y Arévalo se reúnen en Mos con el tejido asociativo

Acompañados por la directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias, el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Cháves y los concejales de Política Social y de Coordinación de As. Veciñais, Sara Cebreiro y Camilo Augusto, la alcaldesa y el vicepresidente del ejecutivo gallego, ayer por la tarde visitaban tres de las ocho asociaciones de vecinos de Mos (Dornelas, Chan do Bosque Amieirolongo-Sanguiñeda, y Santa Ana de Veigadaña, Petelos.

La consellería de Presidencia subvenciona este ano, dentro del Plan de acción comunitaria a ocho asociaciones y a mayores, según anunció Rueda, también se concederán ayudas a dos Comunidades de Augas. Con lo cual serán 10 las entidades que se repartirán 120.000 euros. El vicepresidente aprovechó su visita para informar que el Concello de Mos es el municipio de Galicia que tiene más asociaciones subvencionadas en este 2017 , y que las ocho ayudas ya concedidas suman 72.886 euros (sin contar las dos Comunidades de Augas).

Concretamente, la As. de Dornelas destinará su subvención a la mejora integral del local social San Franco. La de Santa Ana de Veigadaña en amueblar una cocina para dar servicio a los peregrinos del Albergue instalado en el local de la asociación. La Comunidade de Usuarios de Auga Mina do Ferreiro en optimizar la estructuta del depósito, instalar 22 contadores, mejorar el cuarto de maquinaria e instalar un clorímetro. La As.C y D de Celado mejorará ventanas. La de Nosa Terra de Pereiras suprimirá barreras físicas de acceso al Centro Cultural Os Castros con la instalación de un ascensor en la zona exterior. La Traída de Augas de Cotiño-Dornelas ejecutará una obra de acometida de la traída en un tramo de unos 300 metros de la carretera de Puxeiros a Mos, a la altura del cruce de la bajada a la Igrexa de Dornelas hasta el puente, para abastecer de agua potable a cinco viviendas unifamiliares. La As. de Veciños Chan do Bosque instalará un sistema de calefacción mediante estufa de pellets y tubería de reparto así como la colocación de un portal de cierre automático. Y por último, la As.de Veciños San Rafael, dePereiras, mejorará la accesibilidad y acondicionado de su local para comunicar los dos pisos con unas escaleras interiores así como la colocación de tarima flotante en el primer piso, y se mejorará la estiética del local mediante el pintado interior y la ampliación externa.