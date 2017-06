De Roncesvalles a Santiago en bicicleta, solo y en 36 horas

Albino Rozas (46 años) lleva subido en una bicicleta desde los 12 años. Este vecino de Chapela se define a sí mismo como un amante de este deporte al que se aficionó de pequeño y que le ha dado alguno de los mejores momentos de su vida, como la posibilidad de conocer "Galicia desde cerca, con la posibilidad de pararme y ver sitios que de otra forma habría sido imposible". Ahora, y después de miles de kilómetros a sus espaldas, inicia un nuevo reto. Hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles en su bicicleta, solo, sin vehículo de apoyo y de una sola tirada. Toda una proeza que iniciará mañana a las 5 de la madrugada y que espera terminar el viernes en la plaza del Obradoiro. La idea "me la metió en la cabeza Juan, el presidente de la Asociación de Vecinos de Chapela, que de tanto insistirme me animó a aceptar el reto", comenta horas antes de salir en dirección a Roncesvalles.

Además de hacer realidad este sueño, Albino quiere "incentivas a la gente a que haga deporte, que vea en la bicicleta una forma de estar en forma y en contacto con el entorno". Además, quiere que los ciclistas "pierdan el miedo a circular por carretera", ya que según afirma "peligro puede haber en cualquier situación, lo importante es ir bien preparado y minimizar al máximo los riesgos".

En su caso comenta que "siempre voy con luces, con indumentaria clara y señalizando mi posición". Otra de sus máximas es circular siempre "por el arcén. A mí no me importa pararme unos minutos y dejar que pase un camión, es la mejor forma de evitar un peligro y de ir más seguro y tranquilo".

En este viaje a través de cuatro comunidades autónomas y más de ochocientos kilómetros Albino tendrá como única compañía a su bicicleta. "Llevaré una pequeña mochila con las herramientas básicas necesarias para cualquier eventualidad y haré paradas de cinco minutos para reponer fuerzas", comenta este avezado ciclista que desde siempre pedalea solo y recorre rutas a todo lo ancho de toda Galicia desde que un día decidió salir del área de Vigo y lanzarse a la carretera. Aquel primer viaje fue a Ourense. "Fue muy duro, sobre todo la subida de Fontefría, pero al mismo tiempo apasionante. La bicicleta te da una libertad que no encuentras en otro medio de transporte", asegura con la convicción de alguien que va a poner toda la carne en el asador para hacer realidad este sueño. Un viaje en solitario por media España, sin apoyo logístico ni descanso durante casi dos día de esfuerzo titánico.