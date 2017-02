Retrospectiva en el Play-Doc de Tui de Dominic Gagnon

n n n La decimotercera edición de Play-Doc, que tendrá lugar en Tui del 22 al 26 de marzo próximos, tendrá como invitado especial y dedicará una retrospectiva al realizador franco-canadiense Dominic Gagnon. Los títulos que conforman esta retrospectiva se centran exclusivamente en su trabajo de montaje a partir de material encontrado en internet. Está considerado uno de los artistas más polémicos del panorama internacional actual.

Como si se tratase de antrópologo de la web, Gagnon se interesa por los vídeos anónimos que la gente cuelga en Youtube, a modo de mensajes desesperados en una botella lanzados al ciberespacio. Al trasladarlos de la pantalla de un ordenador a la pantalla de una sala de cine, el director crea una especie de comunidad, en la que estas voces solitarias dialogan entre sí y adquieren un nuevo significado. El resultado es un abrumador análisis de la sociedad contemporánea, llena de elementos tragicómicos, entre la solidaridad y la provocación.

Encontraremos en este programa las perturbadoras "Big Kiss, GoodNight", "RIP in PiecesAmerica" y "Pieces and Love All to Hell", que conforman su trilogía americana. Realizada al comienzo del mandato de Obama, en plena crisis económica y bajo la amenaza de la llegada de un nuevo orden mundial, esta trilogía ofrece un inquietante retrato de los demonios que perturban a las masas anónimas de un país aquejado por viejos prejuicios y nuevos odios; un paseo salvaje y subversivo entre miedos suprimidos, fantasías paranoicas, historias de chiflados y lúcidas valoraciones del futuro. Vista ahora, esta trilogía cobra un significado especial pues ya que vaticina la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América.

La primera de las tres películas se centra en un solo individuo cuyo nombre de internauta es Joetalk100. Recién salido de la cárcel, enfermo de diabetes y con necesidades económicas, este personaje a modo de antihéroe, lanza sus diatribas interminables contra la clase política y muestra su indignación ante lo que él considera la caída en picado de su país. Los comentarios de otros internautas, como en el coro de una tragedia clásica, le acompañan a lo largo de la película hacia su fatal destino.

Las siguientes dos son un inquietante caleidoscopio de imágenes borrosas, de personas enmascaradas o disfrazadas, gentes furiosas y armadas que hablan a cámara sobre el nuevo orden mundial.n