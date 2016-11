Represas suspende el pleno ante el desacato de un edil

nnn La cosa fue bien hasta el momento de debatir el escrito presentado por Alternativa Ciudadana de Ponteareas, sobre el servicio de recogida de basuras. Tras las intervenciones tanto del portavoz de ACiP, Juan Carlos González Carrera, como de la edil del Partido Popular, Belén Villar, en el momento en el que intervenía el alcalde para responder a las preguntas de la oposición, el concejal del PP, Domingo Freitas, "tivo un comportamento reprobable", según consta en la nota de prensa remitida por alcaldía. Una actitud, ante la cual, el regidor, Xosé Represas, ordenó un receso de diez minutos. Una vez reanudado el pleno, Freitas Dalmeida "fixo caso omiso" a la expulsión ordenada por el alcalde, que se vio obligado a suspender definitivamente el pleno correspondiente al mes de noviembre.

En la nota de prensa, la alcaldía hace constar que "xa non é a primeira vez que este concelleiro do Partido Popular de Ponteareas, interrompe os plenos con malas maneiras e ofensas, sen respectar a quenda de palabra dos edís das outras forzas que forman parte da Corporación Municipal". Una conducta que califican de "indebida".

Desde el grupo municipal del PP, su portavoz, Salvador González Solla, explicaba a este diario que el pleno "transcurría con toda normalidad", hasta el punto relativo al servicio de recogida de basuras. "Lo que no se puede consentir es que el alcalde mienta y no responda a lo que se le pregunta, y el concejal no pudo contenerse y le llamó mentiroso".

"El señor Represas tiene que enteder y respetar nuestro derecho a fiscalizar a su gobierno, y lo que no puede es escamotear las respuestas a lo que se le pregunta, ni mentir, ni jugar con el dinero público", afirman desde el grupo Popular. n