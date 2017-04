Represas en la comisión de urbanismo de la Fegamp

nnn El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, será uno de los cuatro regidores gallegos que formen parte de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia (dependiente de la consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio), en calidad de representante titular de la Fegamp, según el escrito enviado con fecha 5 de aril, del secretario xeral de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Eduardo Ramonde,.

Mientras el regidor ponteareano se convierte en el representante -dentro de la ya mencionada Comisión Superior de Urbanismo de Galicia-, de los concellos gallegos de entre 20.001 y 50.000 habitantes, los otros tres alcaldes elegidos por la Fegamp, representarán a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes; de entre 5.000 y 20.000; y de más de 50.000.

Represas, ante ste nombramiento mostraba ayer su satisfacción, no solo la suya personal “ senón porque é un recoñecemento a importancia que Ponteareas ten non conxunto dos municipios galegos”. Y subrayaba, que el municipio, representará en dicha Comisión “a concellos como Narón, Vilagarcía e mesmo Oleiros, situados entre os dez primeiros municipios de Galicia en número de habitantes”.

Además de los cuatro alcaldes, forman parte de este órgano colegiado de carácter consultivo en materia de urbanismo, la titular de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería, y un representante de cada una de las consellerías de la Xunta de Galicia con competencias y/o incidencia directa o transversal en cuestiones urbanísticas así como de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística; del IGVS, y de las cuatro Diputaciones provinciales. n