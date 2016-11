La regidora de Porriño media entre el Concello y Frigolouro

nnn Eva García de la Torre mantenía ayer viernes un encuetro con integrantes del Comité de Empresa de Frigolouro, interesados en conocer en que punto se encuentran las relaciones entre el Concello y la empresa. La alcaldesa, en el transcurso de la reunión, se comprometió con los trabajadores a mantener un encuentro con la dirección de la empresa y a no firmar convenio alguno que no garantice la permanencia de la misma en O Porriño (recordar que Frigolouro lanzó un órdago anunciando su intención de deslocalizarse y trasladarse a Portugal).

Según señaló la regidora porriñesa, su postura "sigue siendo coherente" con la opinión que expresara el pasado mes a los trabajadores que prestan servicio a Servicarne. Que no cambió de parecer desde que secundó sus reclamaciones laborales. Y reiteró que a su posición “es de compromiso con los derechos fundamentales”, reconocidos en la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, tal y como había afirmado ocho meses antes, cuando se comprometió con las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

Eva García, les aseguró que está “totalmente dispuesta” a iniciar un diálogo con Frigolouro, “empresa con la que el Concello no tiene conflicto alguno”. Y “para que cada uno podamos exponer lo que nos preocupa a cada una de las partes, la semana que viene mantendré una reunión con los responsables de Firgolouro”. Y reiteró una vez más al Comité de Persoal, que no firmará ningún convenio si no se contemplan “unas condiciones de trabajo dignas para el personal y si no se garantiza la continuidad de la empresa en Porriño, con carga de trabajo”. Requisitos que ya expuso en el pasado pleno, en respuesta al portavoz del grupo municipal del BNG. n