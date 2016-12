Redondela mejora varios caminos en las parroquias

nnn El Ayuntamiento de Redondela continúa con la campaña de arreglo y mejora de caminos en las parroquias de municipio, unos trabajos que la pasada semana concluyeron en el camino de Pedriñas, en Rande, en la parroquia de Cabanas, que ya cuenta ahora con asfalto.

Esta mejora cuenta con un presupuesto de 35.000 euros, y la intervención consiste en el asfaltado del camino y la canalización de las aguas para que no bajen por la gran pendiente que hay en esa zona. Los trabajos tenían gran dificultad de ejecución ya que estaban condicionados por las fuertes pendientes y el ancho de los caminos, muy estrechos en algunos puntos, por lo que no resultaba fácil maniobrar con la maquinaria necesaria para el asfaltado.

La obra fue financiada con el remanente resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

En estos días además se están llevando a cabo trabajos de renovación de todo el pavimento de la Subida a Castañal, en la parroquia de Chapela, que se encontraba muy deteriorada debido a la bajada del agua por una calle con una fuerte pendiente.

La obra que estará finalizada ya en los próximos días incluye además de la renovación del pavimento a canalización de las aguas pluviales para que no discurran por la carretera evitando así que se deteriore el nuevo firme.

El Ayuntamiento de Redondela destina un presupuesto de 25.000 euros con cargo al remanente generado en la liquidación del año pasado. n