Redondela se enorgullece de ser 'cuna' de Aldeas Infantiles

Redondela recibió con júbilo la noticia de que Aldeas Infantiles SOS, una de las mayores ONG de apoyo directo a la infancia vulnerable, recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.

La candidatura, propuesta por la exjugadora española de baloncesto Amaya Valdemoro, se ha impuesto sobre las treinta y tres que optaban a este reconocimiento.

El centro que esta ONG tiene en Redondela es el segundo que abrió en España, concretamente en el 1975. El proyecto nació de la mano de Rita Regojo en los años setenta, cuando en la Alcaldía se encontraba Pedro Otero Rey, alcalde del régimen franquista al que sucedió el socialista Xaime Rei. Este exregidor recuerda que el proyecto "comenzó con la donación de los terrenos, unos 50 metros cuadrados en el monte mancomunal de San Martín, pero todo el mérito y el trabajo es de Rita Regojo". La mujer que logró que Redondela se convirtiera en el hogar de cientos de niños procedentes de familias desestructuradas o en riesgo de exclusión social. Para el actual alcalde, Javier Bas, este premio "era algo que tenía que llegar por la labor más que notoria que llevan a cabo", resaltando también la "excelente relación con el Ayuntamiento de Redondela" . Bas no quiso pasar por alto la figura de la fundadora en Galicia de esta organización, una mujer que quienes la conocieron definen como "esencialmente buena. Volcada a una causa, a la que dedicó su vida".

Para todos,tener el segundo centro creado en España por Aldeas Infantiles en una de las parroquias del municipio "es un orgullo para Redondela", opinión que comparten tanto Rei como Bas y a la que se suma Eduardo Reguera, que como profesor en el colegio de Reboreda aseguraba ayer que "he conocido a muchos de los niños que han pasado por este centro. La labor que hacen allí es importantísima y creo que este premio se lo tienen no sólo muy merecido como es una forma de reconocer que gracias a su trabajo se están recuperando a muchos niños que se reincorporan a la sociedad sin ningún problema. Desde la oposición, el edil nacionalista Xoán Carlos González manifestaba la satisfacción y daba "os parabens porlo traballo que realizan". n