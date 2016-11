Redondela arregla los caminos de las parroquias

El Ayuntamiento de Redondela está llevando a cabo trabajos de mejora en diversos caminos de las parroquias del municipio. Las actuaciones de la concejalía de Obras e Servizos comenzaron por los que presentaban mayores problemas para la circulación y que eran la única alternativa de acceso de los vecinos a sus viviendas. En estos momentos se está trabajando en las parroquias de Reboreda y de Quintela. En la primera parroquia las obras han comenzado por el conocido como Camino Sobreiro do Carboeiro. Esta vía de comunicación se encontraba deteriorada y presentaba problemas para la circulación de vehículos y peatones, por lo que la Concejalía de Parques, Xardíns, Obras E Servizos E Participación Cidadá está asfaltando tras limpiar y desbrozar las márgenes del mismo. El presupuesto de la obra asciende a 10.300 euros y deberá quedar finalizado esta semana. “Estamos mejorando los caminos que se encuentran más deteriorados en nuestras parroquias. Es un gran esfuerzo en obras de saneamiento, pero no podemos olvidarnos de estas vías de comnunicación esenciales para muchos vecinos de las parroquias del municipio, por lo que se ha comenzado a trabajar en aquellos que se encontraban en peor estado y reclamaban mayor atención”, manifestó la concejala María José Barciela Barros durante la visita a las obras.

También se han iniciado las obras de mejora en los caminos de la parroquia de Quintela, donde el primer benficiado será el Camino do Muro, que da acceso a varias viviendas que sólo tienen esta alternativa como vía de comunicación. El camino que hasta ahora tenía el firme de cemento muy deteriorado por el paso del tiempo y con riesgo de derrumbe de uno de los laterales por las filtraciones de agua entre las grietas del cemento, fue arreglado esta semana.