Paraguas, abanicos, mosquiteros, todo vale para ampararse del pegajoso bochorno que ayer acompañó a los 'ofrecidos' en la procesión de Santa Marta, que metidos en sus respectivos ferétros, amortajados, le agradecieron que les haya salvado de "una muerte segura". Y mientras procesionaban entre cirios encendidos y exvotos para cumplir promesas por alguna curación 'milagrosa', se oía el continuo runrún machacón de una letanía entonada con mucho fervor: "Virxe Santa Marta, Estrela do Norte, que lle deu vida ao que estaba en morte". Y ayer, fueron nada más y nada menos que 11, los ataúdes que participaron en la procesión. Todo un récord. Once ferétros que dieron varias vueltas al entorno de la iglesia, unos, con el ofrecido dentro, otros, cerrados con el ofrecido caminando a su lado. Pero todos unidos en la fé dando las gracias por haberse curado de una grave enfermedad por intercesión de Santa Marta, la hermana del resucitado Lázaro, amigo de Jesús de Nazaret.

Este año se dio la curiosa circunstancia de que los 5 féretros disponibles de la comisión parroquial, no fueron suficientes. Y los ofrecidos tuvieron que 'apañarse' y conseguir su ataúd (mayormente alquilados o prestados por alguna funeraria que los habría desechado y almacenado por tara o defecto).

Así un año tras otro desde hace más de tres siglos. Cuando el calendario marca el 29 de julio, día de la festividad de Santa Marta, en la parroquia de San Xosé de Ribarteme, en el municipio de As Neves, se da cita una multitud incontable de devotos, también curiosos por ver tan peculiar romería. Y por supouesto los ofrecidos y sus familiares que les acompañaron en el recorrido procesional en torno a la iglesia, después de haber asistido a la misa mayor oficiada por el párroco a las doce del mediodía.