"Es raro, el dogo no es una raza especialmente agresiva"

nnn Juan Freire, adiestrador de perros, se mostró sorprendido por lo ocurrido, sobre todo por el tipo de canes involucrados, que en su opinión no se corresponden con los más agresivos. “Lo que ocurre con los dogos es que son muy voluminosos, pero no es una raza especialmente agresiva, más bien son peligrosos por su tamaño, y en este caso además uno de los animales es un cruce con boxer, que no es nada agresivo, nada dominante, pero no sabemos en qué manos estaban y si llevaban tiempo sin comer", señala. Algo que también apuntaron vecinos de Covelo, que según afirmaron ayer ya lo habían advertido.

El experto considera que lo más probable es que atacaron a la mujer al estar cerca de su casa. "Estos no son perros de presa. Uno de guarda si lo sacas del recinto desaparece su instinto", explicó.

Freire recordó que con perros como estos es obligatorio darlos de alta en el registro y tener un seguro, "y cuando dejas la casa no puede tenerlo suelto en la finca sino en un recinto enjaulado". Insiste en que no le encaja la raza con su comportamiento y apunta a las circunstancias en las que estaban. "Ese ensañamiento es propio de perros de presa, los dogos son muy parados, y el boxer no está catalogado como peligroso. Son perros muy tranquilos. Quizá no sean ni esas razas", dijo. Recordó que según la última estadística la raza que protagoniza más ataques es el cocker y luego el pastor alemán."Estoy convencido de que la señora echó a correr y fue más bien eso, porque si el perro te muerde, te arranca la pierna por el volumen que tiene. Más las condiciones que las razas en sí”, sentencia. n