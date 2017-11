'A Rapa das Bestas' do Galiñeiro pierde su cercado de madera

nnn La Asociación de Ganaderos de Caballos del Monte Galiñeiro solicitará ayudas a la Xunta para reponer el cierre donde se realiza la tradicional Rapa das Bestas, cada año, el segundo domingo de julio. El 'Curro do Galiñeiro' está considerado uno de los más singulares de la provincia de Pontevedra y era el único de la zona en el que contaba con cierre de madera como los que existían antiguamente. El problema es que ardió completamente en el incendio del pasado 15 de octubre. “No quedó absolutamente nada. El curro que había era de madera y llevaba muchos años. Lo íbamos reparando cada año, pero ahora no quedó nada. Solo está la marca del suelo”, explicó el presidente de la asociación, Manuel Pérez Campo.

Los ganaderos han presentado la solicitud para optar a las ayudas de la Xunta que les permitan construir un nuevo cierre, pero aún es pronto para saber si las van a conceder o no “Hace años hicimos un proyecto para hacer uno nuevo pero costaba más de 30.000 euros y la situación económica era complicada. Solicitamos financiación pagar de material, y si nos la dan lo levantamos nosotros mismos". El problema es que las ayudas suelen tardar y el tiempo juega en contra. De momento, la celebración del curro no está en peligro. “Intentaremos mantenerlo, aunque tengamos que traer ganado de otros sitios", tranquilizó.

De momento, los ganaderos no pueden precisar si han perdido algún equino tras los incendios o si hay algún animal desorientado vagando por los montes. “Estamos recorriendo el monte pero de momento no encontramos nada. En principio no echamos en falta ninguno, pero aún no sabemos”, indicó.

La asociación está integrada por ocho propietarios que en estos momentos tienen solo cerca de cincuenta animales. "Hubo que venderlos, deshacerse de ellos porque bajaban a las fincas y otros bajaban a la carretera", indicó. El problema es que tras los incendios, el monte quedó completamente desolado, sin paso y no tienen que comer. Por esta razón, lanzaron un SOS en el que solicitan colaboración vecinal para poner en marcha una campaña de repoblación de los montes de Vincios. Necesitan cereales, forraje, heno, hierba, piensos y también semillas autóctonas para poder repoblar el monte con pasto y recoger un poco de forraje para los animales. “Ahora mismo no tenemos nada” , se lamentan y tienen que poner dinero de su bolsillo para alimentarlos o subsistir con las ayudas desinteresadas que van llegando. “Ayer por la mañana hemos soltado algunos rulos de heno que nos van mandando”, indicó el presidente, que lamenta profundamente la situación precaria que atraviesan el casi medio centenar de caballos que les quedan. “Hemos tenido que deshacernos de varios ejemplares que bajaban a las fincas y a la carretera.

Repoblación

En colaboración con la Comunidad de Montes de Vincios se pondrá un día para sembrar cereales y hierba autóctona. Para llevar a acabo esta operación, se seleccionarán zonas determinadas para intentar aguantar un poco las tierras y que no bajen mucho las cenizas para abajo, sino quedamos sin nada. "Queremos sembrar en cuanto sea posible, cuanto antes mejor para que eche raíces pronto, antes de que empiece la temporada de lluvia. Si viene algo de agua el cultivo enraiza pronto. El mayor riesgo es si vienen lluvias torrenciales. Vamos a sembrar en las zonas horizontales que no lleva tanto las semillas".

Agradecen las muestra de solidaridad que están recibiendo en los ultimos días. Muchos particulares se han dirigido a la asociación para dejarles comida o semillas. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono 649390075 n