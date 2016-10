El PXOM sale adelante con 15 votos de PP, BNG y PSOE

n n nUna tormenta -no de ideas-, sino de reproches del PP y ACiP al equipo de gobierno, precedió a la votación del punto relativo al Plan Xeral que ayer volvió a pleno. Pero al final, salió adelante con los votos a favor de PP (7), BNG (5), y PSOE (3 por la susencia del cuarto concejal de este grupo). Total, 15 votos a favor, las abstenciones de ACiP (3) y del propio socio de gobierno, el teniente de alcalde de Riada do Tea (1). El concejal de EU, no acudió a la sesión.

"Votamos a favor por responsabilidad política y por respeto a los vecinos para que el Plan avance y Ponteareas pueda despegar y acabar con la crispación de los colectivos que provocó el nuevo gobierno, bien valió ponernos intransigentes con las alegaciones para que todas, al final y como pedimos y mantuvimos siempre, fuesen contestadas", explicaba a este diario al acabar la sesión, el portavoz del PP, Salvador González Solla.

De hecho, durante el debate de este punto en el pleno extraordinario celebrado ayer, antes de votar a favor de las modificaciones introducidas en el documento, González Solla intevino para encararse con Represas y la concejala de Urbanismo, Garrote: "Nosotros nunca variamos de criterio, defendimos el PXOM, fueron ustedes los que nunca apoyaron este Plan porque decían que era del Partido Popular y que alguna 'trampa habría escondida'; ahora, han incluido algunos cambios insignificantes, sin relevancia alguna, y se apropian de un Plan que no es suyo", le espetó el portavoz popular.

Sí hubo unanimidad en el otro punto del orden del día: la aprobación de la concesión de la ayuda de 5 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo hasta 2020, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, 'Ponteareas hábitat saudable'.n