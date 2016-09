El PSOE de Salceda pide a la Xunta más política de empleo

nnn En la valoración que Verónica Tourón hace sobre las políticas de empleo en el Concello de Salceda de Caselas, destaca la falta de colaboración de la Xunta de Galicia en este ámbito. En su opinión, el ejecutivo gallego "non lle da as mesmas oportunidades" a los vecinos de este municipio "que a outros concellos gobernados pola súa mesma cor política".

Insiste en que, por parte del gobierno autonómico "non se está a garantir a igualdade de oportunidades" de los salcedenses, Y que lo mismo pasa en lo que atañe a sanidad o enseñanza. La portavoz socialista considera "de vital importancia", que se adopten medidas para facilitar el acceso al empleo, formación y mejora de competencias "mentras temos un elevado número de sesmpregados que precisan apoio na búsqueda dun posto de traballo a Xunta pecha os ollos diante desta situación e concede só axudas naqueles concellos do seu interese, e exemplos temos dabondo en municipios da nosa contorna".

La portavoz socialista, se basa en el repaso que ha hecho del último año en el que ha constatado que Salceda, es uno de los municipios "olvidados" por la Xunta en lo que se refiere a empleo y formación "denegáronse todas as accións solicitadas e non se levou a cabo no noso Concello ningunha para desempregados", ni de AFD, ni del Plan Integral de Emprego ni Obradoiros, precisa Tourón. Y todo ello, precisa, "despois de facer un esforzo moi importante na lexislatura anterior desde a concellería de que dirixíamos os socialistas, invistindo nun Centro de Desenvolvemento Local que chegou a ser un referente en toda a comarca, pero a Xunta non valora o esforzo feito deixando claro que as políticas de emprego non son unha prioridade para o Partido Popular". n