Para el PSOE de Salceda estos dos años "han sido nulos"

Las dos concejalas del grupo municipal socialista, Verónica Tourón y Gela Ledo, ante la asamblea de la agrupación local del PSOE, analizaban este martes la situación del municipio transcurrida la mitad del presente mandato. En su opinión, durante estos dos años “asistimos a unha parálise total do Concello, cun equipo de goberno que continúa maquillando Salceda en lugar de xestionar os problemas reais dos nosos veciños”. Para ambas, “as carencias máis importantes continúan sen resolverse, case dous anos despois de comezar a terceira lexislatura deste rexedor” (Marcos Besada)

En opinión de Verónica Tourón, portavoz socialista “este é un goberno de mínimos que desaproveita as potencialidades da nosa vila, sen liñas estratéxicas; un goberno cun proxecto totalmente esgotado cun Plan Xeral paralizado que evidencia o fracaso de Movemento Salceda e a súa aposta por un proxecto de cambio que terminou nunha profunda parálise”.

Por su parte, Gela Ledo incide en la evidente falta de gestión “o novo centro de saúde segue sen facerse realidade" al igual que la desastrosa accesibilidad del ya existente. Vuelve a haber vertederos incontrolados que se habían erradicado "o único que temos é estancamento".

En resumen, "o goberno local ten un proxecto de parálise para Salceda: non hai rastro do Plan Xeral, nin do Polígono Industrial, nin xestións que impulsen o crecemento da nosa vila e a falta de xestión dos servizos é evidente. Temos un goberno entretido en facer propaganda, baseado en personalismos e totalmente disperso na xestión, en definitiva un proxecto de goberno totalmente esgotado”, señalan.