Los primeros puentes construidos por el hombre están en el río Tea

nnn “Poldras”, “pasos” o “pasaderas de arroyo” en Galicia, “poldrinhas” en Portugal o “paserilla de ruscello” en Italia. Tienen diversos nombres, están en los cinco continentes y algunos de los más antiguos e importantes están el sur de la provincia de Pontevedra. Se trata de los primeros puentes a base de piedras que construyó el hombre para cruzar los ríos. Hay constancia de la existencia de este tipo de arquitectura popular desde el Neolítico, ya eran conocidos por los faraones egipcios y en Europa se usaban en la Edad de Bronce y posteriormente en la época de celtíberos y romanos.

Maximino Fernández Sendín (Oviedo, 1950) tiene diversas obras históricas y antropológicas publicadas. Es director de la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, presidente del Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado y colaborador de la Real Academia de la Historia de España. Su último estudio publicado es “Poldras, Pasos, Pasaderas…Reminiscencias del Neolítico” un libro que recoge algunos de estos tradicionales puentes prehistóricos que se conservan actualmente. Además de trazar un recorrido por las reliquias que permanecen en diversos puntos de Galicia, Portugal, España y del resto de Europa, Fernández Sandín también investiga el origen de las pasarelas.

Maximino Fernández escogió el sur de la provincia por la proximidad pero también por la cantidad de “poldras” que se conservan en esta zona, asegura que Portugal, Inglaterra y Galicia son las regiones con más pasos localizados. Aunque todavía no existe un censo, el historiador ha documentado, durante esta investigación de cinco años, doce “pasaderas” sólo en el Concello de Covelo, algunas de ellas desconocidas en el municipio. El Tea, cuenta Maximino, es posiblemente el río gallego que alberga más ejemplos de este tipo de construcción en su cauce y achaca la existencia de un gran número de reliquias en Galicia a las influencias de los pueblos prerromanos que poblaron la región.

El más antiguo del sur de la provincia de Pontevedra está en el barrio de Piñeiros, en la parroquia de Covelo, cuenta tan sólo con 6 pasos pero son las más “toscos y primitivos” y los mejor conservados ya que, probablemente, hayan pasado 3.000 años desde su colocación en los caminos indígenas.

Covelo el municipio con más población de pasos de la provincia, pero es en Mondariz donde se localiza uno de los casos más particulares documentados por el historiador, los pasos de Porta de Vilar. Son los más largos de la zona, y los únicos con un peto de ánimas al lado, que representa el culto a los muertos, y una cruz cristiana muy antigua tallada en el primer paso.

Lo más curioso de este tipo de arquitectura popular es que, aunque existen muchas representaciones en Galicia, no es propia de ninguna región y se extiende por todo el mundo, desde China hasta Arizona, siguiendo un modelo casi idéntico de construcción. El autor del libro quiere destacar la “depurada técnica” de una de las “primeras obras de ingeniería humana”, afirma que no son piedras puestas de cualquier manera y que para su construcción se escogieron las zonas donde el río ensancha y se colocaron tajamares, una pieza que se adiciona a las pilas de los puentes para que ofrezcan menor resistencia a la fuerza del agua.

Una de las grandes motivaciones de Maximino Fernández para poner en marcha este proyecto es que no existe casi bibliografía sobre el tema, el historiador asegura que solo ha podido encontrar algunos artículos en la red porque “no se ha profundizado en el tema”. Por eso, para recoger la variedad de palabras que existen para denominar a los pasos no le ha bastado con las referencias bibliográficas, su fuente de información también ha sido la gente autóctona de los lugares donde se encuentran las piedras milenarias.

A pesar de la importancia de las pasaderas en los programas turísticos de Galicia no están incluidas mientras que en otros países sí existe esa promoción. Para Maximino es imprescindible “señalizar, proteger y rehabilitar” estas “auténticas reliquias” por eso le gustaría que este libro animara a los ayuntamientos a indicar su ubicación, cuando un Concello comience “los demás tomarán el ejemplo”, asegura.

Poldras de As Pereiras en A Costa, Castelans (Covelo).