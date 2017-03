Los presupuestos crecen un 1,16% en Baiona

nnn El gobierno local de Baiona llevará este viernes al pleno ordinario los Presupuestos de 2017 para su debate y aprobación. La Corporación celebrará a las 11 horas la sesión del mes de marzo, aplazada una semana para evitar su coincidencia con la Fiesta de la Arribada, los presupuestos generales del presente año.

Las cuentas municipales de este año ascienden a 8,52 millones de euros, con un incremento de 1,16% respecto a las consignadas en el ejercicio de 2016 que alcanzaron los 8.388.214,52 euros.

El gasto social ocupa una parte importante del esfuerzo presupuestario, tal y como destacó el alcalde, Ángel Rodal al definirlos como unos presupuestos que potencian el bienestar social de los ciudadanos en todos los ámbitos". En este sentido, el regidor apunta que habrá un incremento de las partidas destinadas al Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), con un total de 15.000 euros, y las de Teleasistencia, con más de 4.000 euros, aumentando en un 13% sobre el año anterior.

En el documento presupuestario de 2017 se presentan unas inversiones que alcanzan los 758.444 euros, algo menor que la prevista en las cuentas del pasado año cifrada en más de 1.200.000 euros . Así el gobierno local prevé importantes gastos en la mejora de caminos municipales (70.000 euros), accesibilidad (33.000), saneamientos (53.000), mobiliario de la biblioteca (35.000) y eficiencia energética (20.000), capítulo este último en el que el que el gobierno local logró un ahorro de 42.000 euros en 2016 gracias a las medidas adoptadas.

Además, el gobierno local reserva una partida destinada a mejorar la productividad de los operarios municipales destinando a tal efecto un total de 31.281 euros, que suponen un 30% más que en 2016.

En el documento no incluye la reserva de 300.000 para hacer frente a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (TPT), según los calculos realizados por la empresa JL Tudo Consulting que elaboró el documento que el gobierno local está negociando con los sindicatos .

La partida no se incluye en el presupuesto porque aún no ha sido aprobada por intervención pero la intención del gobierno local es incluirla cuando se autorice. n