La presidenta de la Cofradía de Baiona mantiene el puesto

nnn Finalmente la sangre no ha llegado al río y la presidenta de la Cofradía de Baiona, Susana Gonzalez logró neutralizar, al menos por el momento el conflicto de interese entre percebeiros a flote y a pie por la sobre explotación del recurso. El acercamiento de posturas fue patente en la reunión celebrada ayer entre representantes de ambos bandos para intentar limar asperezas y calmar los ánimos.

En la reunión, que se prolongó durante cinco horas, los representantes del sector a flote se comprometieron a trasladar a sus compañeros una idea para que "la valoren y decidan finalmente si les parece viable o no", indicó la presidenta de la Agrupación de Percebeiros, Isabel González Álvarez.

Según esta propuesta, las 33 embarcaciones autorizadas a faenar deben renunciar a 20 plazas. En la actualidad cuentan con 72 habilitaciones y 48 permex. Por otro lado, en días de buen tiempo en el mar deberán salir al mar y renunciar a recolectar percebe a tierra limitándose a hacerlo solo en el mar. Podrán acercarse a tierra solo en determinados días del año, cuando las condiciones meteorológicas en el mar impidan su actividad habitual. El compromiso sería para toda la temporada y supondría redistribuir tripulaciones en los barcos que queden en activo y despedir a los que logren ser recolocados.

La propuesta debe ser valorada por los armadores, que darán su respuesta cuando adopten una decisión. En cualquier caso, según informó la presidenta de la Agrupación la Cofradía entregará el plan de explotación a la Xunta y no habrá problema por que "una vez entregado, hay un plazo para introducir matices", señaló. La propuesta surge 24 horas después de que la asamblea desestimara por mayoría el plan de explotación del percebe de la cofradía de Baiona. De las 65 personas con derecho a voto, 51 votaron en contra. Solo nueve respaldaron el plan que pretende regular la explotación de este recurso.

La patrona, Susana González defendió la importancia de alcanzar un acuerdo porque la cofradía debe presentar le plan de explotación del percebe para 2017. “Sería inadmisible no hacerlo”. En caso de presentarse el plan los percebeiros "no podrían faenar el año que viene".

El conflicto deriva del aumento que hubo en el censo de a flote que autorizó la nueva legislación fijado actualmente en 33 embarcaciones y 72 habilitaciones “todas ocupadas en la actualidad”. Según explicó la patrona ese incremento está generando sobreexplotación del recurso en las zonas de tierra mermado aún más porque los percebeiros de a flote se acercan a recoger también en tierra. “Los barcos no salen al mar y los pocos que salen, parte de su tripulación la envían por tierra a recoger.

Una parte del sector de a pié cree que se está esquilmando la especie y se ha rebelado al no estar de acuerdo con esta manera de trabajar”. Las principales afectadas son unas 24 trabajadoras que solo recogen a pie y no tienen familiares a flote. n