Preocupación en Mos por nidos de 'velutina'

nnn Un grupo de vecinos de Mos, hace unos días epezaron a hacer batidas para detectar nidos de avispa velutina, más conocida popularmente como avispa asiática. Y en pocos kilómetros a la redonda "localizamos muchísimos", explica a este diario Celeste, vecina del municipio y propietaria de varias colmenas, que este año ya no recogió miel porque la velutina ataca a las abejas autóctonas "a las que hay que salvar y protegerlas de estos depredadores".

Celeste avisa que dos de esos nidos de avispa asiática, ambos en el área de Petelos, están situados en zonas que entrañan peligro para las personas: uno muy cerca del colegio de primaria donde hay muchos niños, y el otro en las inmediaciones del Pabellón Óscar Pereiro, donde va mucha gente. El primero en un pino, y el otro en un eucalipto a gran altura. "Hay muchísimos más, dimos aviso a la Xunta, nos dieron un número y me dijeron que ya nos avisarían, pero seguimos esperando".

Cuenta esta vecina de Petelos que también se dirigieron al ayuntamiento, a la concejalía de Medio Ambiente, pero allí les dijeron que "es cosa de la Xunta". Y así, unos por los otros los nidos siguen y en octubre con el peligro añadido de la proliferación porque es ahora cuando salen 'las reinas' a construir nuevos nidos. "Si no es por nosotros que dimos una batida y tenemos material potente para avistarlos a distancia, nadie dice nada". Por eso lo denuncian públicamente para ver si alguien les hace caso y pone remedio. "Nosotros" -explica Celeste-, "sabemos perfectamente como desactivarlos pero no podemos actuar" . Y si un día alguien las ataca "¿qué pasaría?, se pregunta Celeste, preocupada por una situación a la que "a quien corresponda" no lo soluciona.n