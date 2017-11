El PP de Porriño insta a la alcaldesa a dar fecha 'real' para el presupuesto

nnn A punto de finalizar el año -y después de dos de espera-, Porriño sigue sin presupuestos municipales y ante una más que problable "nueva prórroga" para 2018. Con las fechas encima y casi sin tiempo, desde el grupo municipal del Partido Popular porriñés "exigen" a Eva García "que se deje ya de excusas parajustificar su falta de voluntad y trabajo y que de una vez por todas, ella y su gobierno se sienten con todos los grupos políticos para dar respuesta a las demandas vecinales, y que en un ejercicio de honestidad para con la ciudadanía, explique si está dispuesta a trabajar en la elaboración de los 'Orzamentos Municipais', y de no ser así, que sea clara y diga abiertamente que seguirá prorrogando los que elaboró el PP".

Los populares reiteran su disposición a dialogar y llegar a acuerdos para aprobar este documento económico básico para gestionar el municipio, sin encadenar más excusas ni cargar responsabilidades sobre la oposición. “Hasta hoy, no recibimos ningún borrador, ni propuesta ni opción alguna, pero seguimos abiertos a dialogar y aportar ideas dentro siempre de nuestra línea y programa político, tal y como ya les transmitimos a la regidora”, expone el presidente y concejal del PP de Porriño, Alejandro Lorenzo, lamentando que hasta la fecha, toda la política del gobierno local en este sentido “fue manifestar que todo es culpa del PP, cuando no contó con nosotros para nada”.

Octubre 2015: la alcaldesa dijo “que el 1 de enero de 2016 habría nuevo presupuesto; junio 2016: justificó que sería en 2017;llegó agosto de 2017 y nada. Y a punto de acabar el año ni tan siquiera hay un borrador”.n