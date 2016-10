El PP de Porriño ve inviable una moción de censura

nnn El Partido Popular de Porriño mantiene la misma posición en lo tocante a un 'posible pacto' con UDDL y su cabeza de lista, Manuel Carrera, para plantear una hipotética moción de censura contra el gobierno municipal liderado por el PSOE. Y así va a seguir siendo en el presente mandato a juzgar por la posición del PP, que en ese supuesto es clara e inamovible. "Es totalmente inviable, aunque haya rumores es una opción que no se baraja bajo ningún concepto", confirma a este diario, Ana Paradela.

Por su parte, para Carlos Martínez, actual presidente de la gestora del PP de Porriño, no debería ser necesario repetir que el paso atrás que dio Nelson Santos, declinando encabezar dicha gestora, "fue una decisión personal del ex alcalde; la tomó Santos y él mismo fue quien se lo comunicó al presidente provincial, Alfonso Rueda, y no al contrario como se publicó hace unos días", concreta. Martínez confirma también a este diario -como Ana Paradela-, que plantear una moción de censura con el ahora concejal independiente y ex presidente del Partido Popular de Porriño, "es una opción totalmente inviable, se empeñe quien se empeñe".

Y así las cosas, la postura de la gestora es inamovible, sin fisuras "y lo será hasta el final de mandato", reitera, asegurando que serán las urnas las que pongan a cada uno en su sitio.

Y como contrapunto, según ha podido saber este diario, sí podrían estarse gestando ahora mismo posibles 'cambios' en las filas del grupo municipal independiente contemplando la salida de uno de sus concejales, con lo cual, correría la lista supuestamente hasta el quinto puesto, saltándose a la número tres, María del Carmen Palacín. n