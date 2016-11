El PP pide revertir medidas de tráfico en la Praza Maior

nnn El PP, que califica de "decretazo" las medidas impuestas por el gobierno local (BNG, PSOE e Riada do Tea), de cerrar al tráfico buena parte del centro urbano de Ponteareas, , "haciendo gala de un totalitarismo con nula participación y consenso", propone, que mientras no se concluyan y consensúen todos los estudios y planes encargados sobre la peatonalización de la Praza Maior y calles anexas, "se revierta el cierre al tráfico y se vuelva a la situación anterior, se proceda a la retirada de las señales de prohibición colocadas, y se permita la circulación de vehículos".

Esgrimen desde el grupo popular, que la mayoría de los asistentes a la 'Comisión de Regularización do tráfico e uso peonil', celebrada el 21 de octubre pasado, se posicionaron a favor del planteamiento defendido por el PP.

Y que en dicha reunión "quedó demostrado, una vez más, que este es el gobierno de la contradicción y el engaño, puesto que, como en otros muchos casos, cuando BNG y PSOE estaban en la oposición, y ante una posible peatonalización de la Praza Maior, entonces, exigían al gobierno popular la elaboración previa y urgente de un Plan Integral de Humanización -participado y consensuado con todos los grupos políticos y Asociaciones de Comerciantes-, así como la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Praza de Bugallal, como medida provisional alternativa a la peatonalización". Y también en aquella ocasión -recuerda el portavoz del Partido Popular y entonces alcalde, Salvador González Solla, "el entonces portavoz del PSOE, el señor Candeira, dejaba claro que no se podría -bajo ningún concepto-, peatonalizar el casco urbano hasta que no resolver la construcción del parking". Por eso, desde el PP, "no entendemos el cambio de postura ni del PSOE ni del BNG, ahora que están en el gobierno". n