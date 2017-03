El PP lleva a los tribunales el sueldo del interventor

nnn El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, con fecha 23 de marzo, comunicaba al Partido Popular de Ponteareas la admisión a trámite del recurso interpuesto contra la resolución del Concello de Ponteareas sobre el acuerdo plenario aprobado el 30 de noviembre de 2016, relativo al incremento de la retribución de la plaza de Técnico de Intervención, amortizando otra plaza, a pesar del informe desfavorable de la Secretaria municipal. Desde el PP explican que, "hartos" de las continuas irregularidades que se están produciendo en el Concello "con este equipo de gobierno presidido por el señor Represas", se vieron obligados a acudir a los Tribunales de Justicia "para defender nuestros derechos como miembros de la Corporación municipal, así como los intereses de la ciudadanía de Ponteareas".

El concejal de Personal (BNG), en declaraciones públicas 24 horas después, "negaba" la mayor: que hubiese informes desfavorables y que judicializar este asunto es solo para entorpecer la labor del gobierno local, y que el informe desfavorable de Secretaría no vale porque es “extemporáneo”.

Y la contra réplica del PP no se ha hecho esperar: "llevamos meses advertiéndole que la tramitación no era correcta, porque este expediente se inició en mayo de 2016, y que en la Comisión Informativa se solicitó al alcalde que incluyese un informe de la secretaria municipal porque elexpediente no estaba completo, pero se negó y lo llevó a pleno". Aún así, el PP solicitó directamente a Secretaría el informe en cuestión, pero el alcalde retrasó su entrega todo lo que pudo "porque tal y como suponíamos era desfavorable". Presentaron un recurso de reposición en el Concello "pero como el alcalde no contestó, la a única vía legal que nos quedó fue acudir al Juzgado".n