El PP descarta ir al pleno del PXOM y señala al tripartito

nnn El grupo municipal del PP casi en pleno compareció ayer en rueda de prensa para "rebatir" las acusaciones del alcalde y la concejala de Urbanismo. El tripartito "miente", afirmaba para empezar el portavoz de los populares, Salvador Gonzáles Solla. "Nos acusan de cambio de postura en el pleno y nos echan la culpa del bloqueo del Plan Xeral, y en cuanto a estas afirmaciones, el PP tiene que decir que el único responsable del retraso en la tramitación del documento, es el el gobierno tripartito, BNG, PSOE y RDT".

Solla insistió en dejar claro que "frente a la responsabilidad mostrada por el PP en toda la tramitación del PXOM, sobre todo en la aprobación provisional, está un gobierno que vendió esta aprobación como su mayor logro hasta la fecha". Ahora, "nos acusan de irresponsables, de cambio de postura, capricho político, bloqueo y no cuantas cosas más, cuando la realidad es que ni siquiera hubo unanimidad de criterios en el gobierno tripartito en el apoyo al documento" (el teniente de alcalde de Riada do Tea se abstuvo). Recordaron los populares ayer en la rueda de prensa convocada en su sede, que la única verdad es que desde el gobierno local "no cumplieron el único requisito que les pusimos y que ellos antes nos exigían para la aprobación provisional, que no es otro que se contesten y tramiten 'todas' las alegaciones, que transcurridos 16 meses de gobierno, siguen sin remitir a la Xunta". Y mientras no se tramiten "si convoca el pleno no iremos".

Lo que tienen que hacer -insistían ayer los populares -, "es dejar de tomar el pelo a los vecinos, colectivos, partidos de la oposición y al PP, y dejar de utilizarlos cuando les conviene politicamente". n