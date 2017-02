El PP critica al tripartito por su 'nulo' apoyo a colectivos

nnn El PP de Ponteareas presenta una moción para su debate en el pleno de febrero (día 21), por la que instan al gobierno municipal a que finalice la 'Rede Municipal de Casas Culturais', promovida en sus once años de gobierno por el Partido Popular. Una red, en la que fue necesario invertir más de 6 millones de euros en obras de ampliación y mejora en los centros preexistentes, y planificación de otras de nueva construcción (en las parroquias que carecían de un espacio público donde vecinos y colectivos puedan reunirse y desarrollar actividades socioculturales). Y ahora, en los casi dos años de gobierno tripartito, BNG, PSOE y Riada do Tea, la inversión en nuevas obras para completar esta red "foi cero". Los populares dicen no entnder cual es la política de apoyo a la cultura de este gobierno "que deixa unha vez máis de lado aos colectivos veciñais e socioculturais, negándolles un mínimo apoio", recordando, que durante los 11 años de gobierno de Salvador González Solla "foi clara e decidida a nosa aposta pola política cultural, onde ademais da remodelación integral do Auditorio Municipal, levouse a cabo a construción de novas casas culturais en Arcos, Fozara, Bugarín, Prado, Moreira, Guláns, Guillade, Ribadetea e San Mateo, amais das ampliacións, reformas e mellora" en distintas parroquias. A esto, el PP suma la colaboración en el funcionamiento y mantenimiento de los centros con tres planes básicos: Cultural, Formativo y de Axudas (dotados con 12.000 euros los dos primeros y con 40.000 el tercero). "E todo isto, e mais, nunha situación económica moito máis delicada da que se atoparon os actuais gobernantes". Por eso “o slogan de non hai cartos” do tripartito, "é totalmente falso".

Al finalizar la pasada legislatura, el objetivo y prioridad del gobierno del Partido Popular "era terminar esta Rede Municipal de Casas Culturais" con la contratación de la 1ª fase del proyecto de reforma y ampliación de la Casa cultural de Arnoso; la mejora y reforma de la CC de Couso, Guláns; ampliación de la de San Lourenzo de Oliveira y construir un nuevo centro que cubra las necesidades de los vecinos de Paredes; buscar solución para los vecinos de Pías para un nuevo centro; y rematar el auditorio del CC de Ribadetea, la CC de la AVV de Padróns, en Serra y el auditorio de la CC de Ribadetea. El PP pedirá en el pleno, prioridad para este tema.n