El PP celebra congreso local en Gondomar el 21 de enero

nnnEl Comité Ejecutivo del Partido Popular de la provincia de Pontevedra dio luz verde a la celebración, el próximo 21 de enero, del IV Congreso Local del PP de Gondomar, en el que tendrán derecho a voto los más de 400 afiliados del PP local.

La dirección provincial aprobó además el Reglamento que regirá su organización y funcionamiento así como la Comisión Organizadora, que estará presidida por el ex alcalde Ramón Sestelo Fernández y de la que formarán parte además José Manuel Dacosta Moreira y Celia María Durán Martínez. Esta Comisión será la encargada de coordinar, impulsar y dirigir todos los aspectos organizativos del Congreso hasta que comience su celebración del mismo. A partir de entonces. asumirá esas competencias a Mesa del Congreso.

Todos los afiliados del PP de Gondomar que aspiren a la presidencia del partido tendrán hasta el 19 de enero (48 horas antes del comienzo del Congreso) para presentar un mínimo de 60 avales. La Comisión Organizadora deberá elaborar y aprobar un modelo de aval que le será facilitado a todos los candidatos y afiliados que lo soliciten. El plazo máximo para la presentación de candidaturas finalizará el día 21 de enero.

Aspirantes

De momento son ya son dos los aspirantes a tomar las riendas de la ejecutiva saliente de ese congreso. Además de la actual presidenta de la gestora provisional nombrada en mayo, la ex edil Paula Bouzós, el ex concejal del PP de Baiona, Alfonso Mandado indicó a este periódico que se pondrá en marcha para reunir los 60 avales que precisa para presentarse. "Tome la decisión porque había que tomarla" y obviamente lo hizo "contando con gente del partido". Cree que en la actualidad el partido está "bastante dividido y hay que unirlo". Por eso, de este Congreso local debe salir "un partido unido y fuerte que trabaje por Gondomar"

Mantiene buena relación con el grupo municipal aunque "a unos los conozco mas que a otros". En caso de ser elegido "no habría bicefalia" entre junta local y grupo municipal. "He hablado con dos personas del grupo, con una tengo mucha amistad y, con la otra aunque no tengo amistad si tengo relación y le he explicado que no descarto a nadie y menos a los representantes del partido en el consistorio "con los que tiene que haber una relación muy fluida" explicó.

Natural de Gondomar, aunque vive en Baiona, es presidente del Gondomar F.C., Doctor en ingeniería industrial y profesor en el departamento de organización de empresas de la Universidad de Vigo. Ex jugador de fútbol, balonmano y rugby, fue vicepresidente del Comité Olímpico Español. Desde 2009 preside también el Club Baloncesto Baiona. n