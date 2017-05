El PP busca la reunificación en Tui sin fijar aún una moción

nnn El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, admitió ayer lunes que la "reunificación" del PP en Tui "va por buen camino", aunque eludió concretar si los contactos entre diferentes partidos (integrados por escindidos de las filas populares) desembocarán en una moción de censura para desalojar de la Alcaldía al socialista Enrique Cabaleiro.

A preguntas de los medios durante una visita a la Comisaría de Policía Autonómica de Vigo, Rueda subrayó que nunca ocultó su objetivo de "conseguir la reunificación de todos los que pertenecieron al PP en el algún momento".

"Estamos trabajando para volver a conseguir esa unión, en Tui parece que vamos por buen camino, pero que eso vaya a dar lugar a otro tipo de consecuencias, a día de hoy no me atrevo a decirlo", apostilló.

Según recalcó, "los electores siempre castigan la desunión", por ello su objetivo en Tui es lograr esa "reunificación", y con esa premisa se celebrará, la próxima semana, el congreso local del PP. "El apoyo al PP, que después se disgrega cuando hay elecciones por la desunión de la gente es lo que no puede ser. Ya vemos en otros partidos, como el PSOE, las consecuencias, y yo no quiero eso para mi partido", proclamó.

En todo caso, y sobre la posibilidad de que haya movimientos de otro tipo en la corporación tudense, recordó que "tendrán que ser los nuevos concejales (los que sustituyan a los tres ediles que anunciaron su renuncia recientemente) los que tomen esa decisión".

Tras las elecciones municipales de hace dos años, la corporación de Tui quedó formada por representantes de hasta ocho formaciones políticas y, el gobierno local en minoría surgió de la alianza entre los ediles del PSOE, BNG, SON y Alternativa Tudense (ocho concejales frente a los nueve de la oposición).

Aunque ya a principios de año se empezó a hablar de moción de censura en Tui, los obstáculos por parte de Converxencia 21 (que exigía la renuncia de ediles que hubieran estado en anteriores gobiernos locales del PP) impedía el acuerdo. Ahora, tras el anuncio de marcha por parte de Fernández Rocha (PP), Manuel González (Ciudadanos Tudenses) y José Manuel Sousa (Alternativa Popular de Tui) se allana el camino hacia la moción de censura.