Para PP y BNG tras dimitir Alfaro se abre otra etapa

Las primeras reacciones a la ruptura del pacto de gobierno en Mondariz, entre AxM y PSOE, no se han hecho esperar. Desde los grupos de la oposición, y en declaraciones a este diario, para el ex alcalde del PP, Julio Alén -que expresa todo su apoyo a la socialista Marina Alfaro-, es una situación en la que el tema político pasa a segundo plano "esto ha sido un acoso y derribo a una persona". Un "fracaso total de las políticas municipales" de AxM personificadas en el alcalde 'Calis'.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Espiñeira, "este hecho nos da la razón sobre la actitud fuera de tono de un alcalde en minoría que hace del ayuntamiento el patio particular se su casa". Realmente "no nos sorprende", comentaba ayer a este diario. Aunque opina, que para el gobierno de AxM, "significa un desgaste que un socio de gobierno 'se marche' año y medio después de firmar un pacto". Espera que esto "nos dé la oportunidad de hacer una oposición constructiva". Y salvando las diferencias políticas "quiero mostrar toda mi solidaridad a Marina Alfaro, la entiendo perfectamente porque fuimos testigos de desplantes, de incomunicación, y de negarle información y colaboración".

Para Xosé Emilio Barros, portavoz del BNG, en declaraciones a este periódico, lo acontecido "ven sendo a demostración por parte de AxM, de que nunca houbo vontade de darlle estabilidade a gobernabilidade do Concello, e reflicte a nosa postura de rexeitar no seu día entrar nun goberno sin competencias, que xa daba a enterder que sería un goberno presidencialista e non de pactos nin diálogo". Un gobierno "e un alcalde pouco serio e con pouca formalidade, que pretendía anclarse coa pata de apoio do PSOE, e de paso desprestixiar ao BNG". Ante estos hechos "queda claro que AxM é Calis , e que agora se abre unha nova etapa na que teremos que ser mais exisentes e mais críticos as veces".

En declaraciones públicas, el alcalde, Xoán Carlos Montes, además de agradecer a Marina Alfaro su trabajo en el gobierno, ponía de relieve la incapacidad para entenderse o solventar diferencias a la hora de ejercer el trabajo y la gestión entre AxM y PSOE. Pero que en el futuro, espera poder llegar a acuerdos puntuales.n