El PP asistirá al pleno del Plan Xeral por respeto a los vecinos

nnn Despues del primer intento fallido, el gobierno municipal de Ponteareas lleva de nuevo a pleno -extraordinario-, la aprobación de las modificaciones introducidas por el equipo redactor del PXOM a instancias de la secretaría xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia.

En el pleno anterior no salió adelante la propuesta tan solo con los votos a favor de PSOE Y BNG ante la abstención de PP, ACiP y RDT, y el voto en contra de EU. En la sesión plenaria de esta tarde, está por ver.

El grupo independiente, ACiP, según confirma a este diario mantendrá "coherencia" y se volverá a abstener. Y lo hacen porque el Plan Xeral "no cumple las expectativas y no es desarrollable, nace muerto, deja hipotecado al rural, más bien, aniquila ese ámbito", explica el portavoz, Juan Carlos González Carrera.

El grupo municipal del Partido Popular, a última hora de ayer, estaba pendiente de que la Secretaria del Concello les 'certificase' la existencia de un informe sobre el envío a la Xunta de todas las alegaciones ya contestadas, tal y como exigían. Si es así, votarán a favor. De lo contrario, se abstendrán de nuevo. "No se trata solo de votar, nosotros no hemos variado de criterio sino que mantenemos al respeto a los vecinos, al contrario que PSOE y BNG, que los utilizan cuando les conviene". Según explica a este diario el portavoz popular, Salvador González Solla, ayer mismo, la arquitecta municipal "nos ha informado de que las alegaciones fueron contestadas y están ya en el registro del Concello para remitirlas a la Xunta".

"Curioso", dicen desde el PP. En seis meses no hicieron nada y ahora, en una semana están todas listas, esto demuestra que nos estaban tomando el pleno".n