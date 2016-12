El pósito de Baiona debe corregir sus cuotas a la Seguridad Social

nnn La Cofradía de Pescadores de Baiona deberá corregir la liquidación de cuotas de la Seguridad Social en los últimos cuatro años. La cantidad a abonar a mayores puede ascender a 2.500 euros, si bien todavía está siendo calculada por parte de Inspección de Trabajo, según informó la patrona, Susana Gonzalez.

Según explicó, durante una inspección de trabajo realizada a la cofradía, la inspectora detectó la presencia de dos trabajadores que cotizan como auxiliares administrativos pero sus funciones no se ciñen solo a las tareas específicas de esta categoría. Por esta razón la inspectora advirtió "que la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tiene que regir por el Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la Cofradía y no por la ocupación A (trabajos exclusivos de oficina)", indicó. Además, se requirió documentación "que fue presentada en tiempo y forma y de la que hasta el momento no hay comunicación alguna de sanción", indicó la patrona, al tiempo que aclaró que la Cofradía tiene plan de Prevención de Riesgos actualizado y en vigor.

Respecto a la ampliación de la lonja, puntualizó que los estudios previos presentados para la reforma y ampliación fueron aprobados por todos los asistentes a la Xunta Xeral del viernes, incluidos los críticos. En esta reunión se informó que la ampliación no supondrá un aumento en las cuotas de lo asociados, aunque si mejorarán los servicio sy el trabajo diario de los mismos. Añadió que el tema se habló en reuniones previas con la conformidad de los asistentes.

Por otro lado, Susana Gonzalez negó que "haya algún guardapesca contratado de forma irregular por la Cofradía y así lo han indicado los juzgados hasta en tres ocasiones, como sabe de primera mano el abogado del sector crítico, Alberto Muñoz", indicó.

La patrona sostiene que toda esta problemática que está perjudicando la imagen de la entidad es consecuencia del conflicto que existe en la actualidad en el sector del percebe. Según indicó, trabajadores del sector crítico manifestaron en la Xunta Xeral que se trata de "daños colaterales que quieren ocasionar a la Cofradía" y que le advirtieron que "seguirán ocasionando estos daños colaterales mientras no consigan sus objetivos". Para la patrona "es imposible acceder a sus peticiones porque son contrarias a la normativa vigente", precisó. La Xunta Xeral acordó también adoptar medidas legales contra quienes actúen en contra de los intereses de la entidad, con clara intención de perjudicarla, como paralizar la subasta en la lonja. n