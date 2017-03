Portos desconoce el proyecto ampliación de la lonja de Baiona

El sector crítico del percebe de Baiona solicitó a Portos de Galicia través de Aproamar su consideración como parte interesada en el expediente de ampliación de la lonja de Baiona solicitado por la Cofradía. De momento, el organismo autónomo les ha contestado que no tiene conocimiento de la apertura de expediente alguno sobre la futura ampliación, si bien le consta que la Dirección de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar "está redactando un proyecto" en base a las competencias asumidas por la Consellería en materia de pesca en la ley de creación del ente publico Portos de Galicia.

El sector que se opone a la ampliación criticó que la patrona dio por hecho en la asamblea general celebrada en diciembre la aprobación del proyecto por parte de Portos, organismo que debe informarlo cuando le sea remitido. Los críticos se oponen a la ampliación porque supondrá un incremento de las tasas y cánones que percibe Portos de Galicia y que tendrán que asumir todos los socios de la Cofradía.

Desde Aproamar advierten que el proyecto, que será financiado con fondos europeos será "un desastre urbanístico y paisajístico innecesario para Baiona" al ocasionar un efecto pantalla en primera linea de costa que provocará un impacto visual "brutal".

Los percebeiros críticos advierten a la patrona que debe convocar la reunión que le pidieron en diciembre. Aunque la Consellería do Mar les dio la razón, la patrona presentó alegaciones pero la administración autonómica no se pronunció al respecto. n