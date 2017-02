Porriño y Mos se preparan para celebrar el Carnaval

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo y las concejalas de Cultura e Política Social, Sara Cebreiro, y de Educación e Participación Cidadá, Kely Monzón, en las nuevas instalaciones de Asodifisi, en Torroso, presentaban ayer, junto a los usuarios de esta Asociación, la programación de Entroido, organizaza por el Concello “que agardamos sexa do agrado de todos xa que foi deseñada con todo cariño, e queremos que a xente o pase ben, que disfrute, que para iso é Entroido”. Y para abrir boca, el jueves, 23 de febrero (17h), Fiesta para personas con discapacidad (usuarios de Asodifisi, As Escravas da Virxe Dolorosa y Doral Residencias), en el Multiusos das Pozas. Unos 140 participantes disfrutarán de actividades de animación, talleres, música y un desfile de disfraces. Para los niños 'Festa Infantil de Entroido' con muchas sorpresas. Están invitadas todas las familias de Mos con hijos de entre 3 y 12 años, en el Multiusos das Pozas (día 27; 17h). Y el Desfile de Comparsas del domingo 26 (17.30 h), desde la Avenida de Sanguiñeda, con fin de fiesta y premios. Participarán 19 comparsas, 10 de Mos y 9 de otros municipios, de ellas, 4 infantiles.

También el Concello de Porriño 'colgaba' ayer en la Plaza de Antonio Palacios, los carteles con la programación de ‘Entroido 2017’ (que llevan un Código QR para acceder desde el móvil). Además de los grandes desfiles de comparsas del Sábado, Domingo y Martes de Entroido (días 25, 26 y 28), otras citas destacadas del sábado son el Pregón, a cargo de Xosé A. Touriñán en la Plaza del Concello; el tradicional y veterano ‘Xogo da Ola’ y ‘A Grande Festa Rachada polas rúas'. El domingo, Fiesta Infantil en el Círculo Recreativo, y Baile de Disfraces en el Centro Sociocomunitario do Porriño. Y el Miércoles de Ceniza, 1 de marzo, remate con el Velorio y Enterro da Sardiña.