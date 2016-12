Porriño dió la campanada en la víspera de San Silvestre

Este año se jugó al despiste. Primero se anunció un Fin de Año en la 'Carpa do Roxy' con 'lacasitos de la suerte' en lugar de uvas, con un grupo musical y Dj. Pero fue tal el 'alboroto' que se montó entre los vecinos, que el gobierno local, como organizador del 'fiestón' tuvo que dar marcha atrás y ayer, aprisa y corriendo mandó habilitar un escenario donde siempre, en la Plaza del Arquitecto Palacios, ante la Casa Consistorial.

Fue tal el revuelo que se montó en Porriño con la decisión de 'eliminar' la fiesta de pre-Fin de Año del espacio donde nació esta iniciativa, que años tras año concitó a miles de personas deseosas de pasárselo bien en plan familiar y de amigos la víspera de Nochevieja, que ante la consigna en redes sociales de acudir ante el ayuntamiento con cacerolas para "montar" las campanadas y el fiestón paralelo al de la Carpa do Roxy, que al final se celebró en los dos sitios. Pero los de la carpa tuvieron que trasladarse a la plaza del Concello, a las 12 de la medianoche, para tomar "los lacasitos da sorte"-en lugar de uvas-, todos juntos (mientras en redes sociales corría la consigan de: 'las uvas me las pago yo).

La alcaldesa, Eva García de la Torre, que acudió a la fiesta, ayer mismo "animaba" a vecinos y vecinas a unirse a la celebración. Y a pesar del frío reinante, la gente con ganas de marcha, fue respondiendo.

La pre-Nochevieja comenzó sobre las nueve y media al son de las Rondallas porriñesas, la de Santa Eulalia de Atios y la de Pontellas, que hicieron unn pasacalles hasta la zona peatonal. Y mientras mucho 'personal' se concentraba ante el consistorio, otrtos se divertían en la carpa con el Dj Charlie y un desubicado desfile con 25 personajes ataviados con vestuario diseñado y confeccionado para la ocasión por una empresa local.