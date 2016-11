Porriño a tope de actividades para inaugurar Noviembre

n n n Calabazas y castañas, productos ecológicos y la rica gastronomía de Otoño en pinchos, se dan la mano este primer fin de semana del recién estrenado mes de noviembre en Porriño.

El sábado 5 y el domingo 6, vecinos y visitantes disfrutarán del Mercado Saudable promovido por el ponteareano, Carlos Rodríguez, que en su cuarta edición supera las previsiones con 80 expositores y una amplísima variedad de productos, con propuestas originales como 'chocolate con churros' de elaboración cien por cien ecológica, 'empanada de pan de espelta' hecha en Porriño, 'biopanetones', 'cerveza picante con chile', o 'paté de ortiga'. Tampoco faltará la repostería casera, cosmética natural, artesanía, antigüedades, eco tiendas, comercio justo, eco gastronomía y productos de huerta competamente naturales así como talleres de degustación. El programa contempla charlas sobre compostaje, una conferencia a cargo de la bióloga y naturista Gloria Pérez sobre 'Alimentación Holística'.

El sábado, coincide la celebración de la 13ª edición de 'O Calacú', uno de los festejos clásicos de Porriño por estas fechas, organizado por la Asociación de Vecinos San Benito y San Sebastían en colaboración con el Concello. La elección de la 'dama e cabaleiro do Calacú 2016', el Magosto Popular, y el taller de calacús (calabazas). Y el domingo, a las 11:30 de la mañana, Andaina Saudable con salida desde la Capilla de San Sebastián para recorrer la Senda Verde do Louro (unos 4 kilómetros). A la vuelta, comienzo del 'taller de calabazas' y una 'chocolatada' ecológica con churros y filloas.

Además de estas dos citas del sábado y el domingo, ayer, se presentaba también la undécima edición de las jornadas de degustación de pinchos de O Porriño, más popularmente conocidas como 'O Pinchorriño’, que según las previsiones de los hosteleros, repartirá 72.000 tapas "grastis" -con cada consumición-, durante los viernes y sábados del mes de Noviembre, en horario de 7 de la tarde a 11 de la noche (19:00 a 22:00h).

Entre las tapas que se podrán degustar en bares, restaurantes y cafeterías porriñesas, empanadillas vegetales, hamburguesas veganas, croquetas crocantes, tostas calientes en pan do Porriño, 'Garabano con nécora; albóndigas en salsa verde, 'hot dog' en 3 salsas o chupito de tortilla de patatas. También se incluyen en la oferta, tapas sin gluten: piruleta de solomillo de cerdo crocante con toque asiático, o platos vegetales.