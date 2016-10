Porriño sale a la calle a exigir solución para el paso a nivel

nnn 'Non ao tren polo centro do Porriño', es el lema que presidirá esta tarde la concentración y marcha programada en Porriño para hoy viernes, a las 20:30 horas, en la calle Peña (Paso a nivel), para luego hacer un recorrido circular por las calles Ramón González, Pío XII, Domingo Bueno, Antonio Palacios y de nuevo rúa Peña donde se leerá el manifiesto conjunto consensuado por los portavoces de todos los partidos de la corporación municipal porriñesa. Grupos políticos que piden la movilización de todos los estamentos de la sociedad local y del Área Metropolitana de Vigo, para que apoyen la manifestación de hoy.

Al hilo, y después de reunirse la junta de portavoces, ayer al mediodía, para dejar claro su posicionamiento en lo que se refiere al paso a nivel, el BNG convocaba una rueda de prensa en su sede de Porriño en la que comparecía el portavoz, Pedro Pereira junto a Serafín Otero responsable local en Vigo y Luis Bará, parlamentario electo.

“A nosa postura é moi clara: reclamamos unha solución técnica que propoña un soterramento da traza actual, nunca en superficie, ou unha variante que comunique a parte sur de O Porriño e Redondela librando a zona urbana”.

PSOE y PP, "deben asumir que as solucións intermedias e anacrónicas non son viables porque Porriño non pode seguir partido en dous, e Fomento ten que dar o paso con partidas presupuestarias e prazos concretos, queremos compromisos".

Luis Bará, trasladará las demandas de Porriño al Parlamento y demandará un pronunciamiento sobre el tema. Y además, reclamará una red de cercanías para Galicia y la conexión sur con Portugal. Y para Serafin Otero, es imprescindible que Fomento retome la Salida Sur. n