Ponteareas, 'trending topic' en redes y noticia nacional

El gobierno local de Ponteareas ya no hace declaraciones a los medios después de ser noticia nacional este martes en los telediarios de la 1, la 4, Antena 3, Tele 5 y la Sexta, entre otras cadenas, así como 'trending topic' en redes sociales y el mensaje favorito entre los usuarios de 'whats app'. Todo un récord. Un gran revuelo motivado por 'el heho inédito' de la aprobación en el pleno extraordinario del lunes, del nuevo 'plus' destinado a aquellos trabajadores que "cumplan el 90% de su jornada laboral", para evitar -según argumentó el concejal delegado de Personal Francisco Floreal Alonso-, "el absentismo laboral".

El punto quinto de los criterios a seguir para la asignación individualizada de complementos al que ha tenido acceso este diario, señala que el incentivo de la efectiva asistencia y permanencia al trabajo tiene como finalidad reducir el absentismo laboral, y añade, textualmente: "Considerarase cumprida a efectiva a asistencia ao traballo cando o persoal municipal realice o 90% da xornada 'semanal' vixente no Concello en cada momento".

Así, mientras que el Partido Popular decidía llevar el tema ante la Subdelegación de Gobierno por considerarlo "ilegal", desde el sindicato CSIF muestran su "apoyo absoluto" a los trabajadores municipales y entienden que tanto las declaraciones del concejal de Personal (BNG), como las del ex alcalde, González Solla (PP), "están fuera de lugar".

Un pleno bronco y 'movidito', que terminó en bronca cuando se llegó al último punto con la aprobación del Estudio de Mobilidade y su desarrollo. Un cruce de 'más que palabras' entre afectados por este plan, el alcalde y la edil de Urbanismo.