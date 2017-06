Ponteareas presenta un plan para reducir coches en la villa

El alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, junto al diputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, y el responsable de estudio técnico, el arquitecto Luciano Gozález, presentaron el 'Estudo de Mobilidade sostible' y el proyecto piloto de actuaciones de cara a cambiar la fisonomía del casco urbano y mejorar sensiblemente la calidad de vida vecinal en base a tres ejes: sostenibilidad; seguridad en viales y espacios, y comunidad inclusiva como centro de vida en entornos y espacios públicos. “É un documento que marca as potencialidades que Ponteareas pode desenvolver”, según explicó Benitez matizando que “é unha proposta que racha a tendencia anterior e pasa dun modelo orientado ao automóbil cara un modelo orientado aos peóns no que a mobilidade peonil é prioritaria no núcleo urbano”.



Este documento final, que se elaboró en base a un proceso participativo con un trabajo de campo recogiendo opiniones de vecinos y de los diferentes sectores económicos y políticos, contempla las necesidades planteadas y datos contrastados de población: 12.960 residentes en el caso urbano; 6.304 vehículos y 153 locales comerciales. Flujos de tráfico rodado con análisis de intensidad de tránsito/día en todas las rotondas; plazas de estacionamiento (2.839 mas 668 en aparcamientos disuasorios habilitados). Y peatonal (75% de aceras con ancho inapropiado para personas con movilidad reducida), así como otros aspectos técnicos.



Este estudio base, financiado por la Diputación "pretende sentar as bases a curto, medio e longo prazo para acadar unha mobilidade máis humana no núcleo urbano de Ponteareas, polo que a maior parte dos eixos de intervención propostos pretenden fomentar os desprazamentos a pé e en bicicleta". Y dado que el vehículo "non ten por que ser a prioridade nas rúas", se plantea incrementar un 18% el espacio público con prioridad peatonal.



El documento, que deberá refrendar el pleno, contempla "actuacións inmediatas e outras a desenvolver a longo prazo", explicaba Represas. "Non se poden concretar tempos, e hai moitos temas que dependen do Plan Xeral", explicaba el alcalde señalando que "este traballo ven sendo unha folla de ruta aberta, sen liñas vermellas; hai moitos datos e propostas a estudar, e en meses imos seguir falando deste plan".